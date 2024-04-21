جولة خليجية لوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط لبحث أزمة غزة

بدأ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد اليوم /الأحد/ جولة في منطقة الخليج تشمل البحرين والإمارات العربية المتحدة، لإجراء محادثات حول دعم الأمن الإقليمي والأزمة المستمرة في قطاع غزة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، من المقرر أن بحث اللورد أحمد في البحرين الصراع المستمر في غزة، ويؤكد مجددا جهود المملكة المتحدة نحو تأمين وقف فوري للقتال لتوصيل المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل أسرع، ومن خلال أكبر عدد ممكن من الطرق.

ويتوجه الوزير بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول أزمة غزة، بما في ذلك الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ويواصل تشجيع تهدئة التوترات الإقليمية، فضلا عن الجهود المبذولة لدعم عملية السلام في السودان.