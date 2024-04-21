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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب جامعة حلوان يزورون قاعدة شرق بورسعيد البحرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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زار طلاب جامعة حلوان  قاعدة شرق بورسعيد البحرية حامية شرق البحر المتوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وتحت إشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان.

وفي تصريح له، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أهمية هذه الزيارة في تعزيز الوعي لدى الطلاب بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الشباب، مشيراً إلى أن جامعة حلوان حريصة على توطيد أواصر العلاقة بين الطلاب والقوات المسلحة باعتبارها الدرع الواقي للوطن.

كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم مثل هذه الزيارات التي تساهم في رفع الروح المعنوية للطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.

الانتماء الوطني الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدفاع الشعبى والعسكري الجهود المبذولة