صدور كتاب “غزليات حافظ الشيرازي” عن بيت الحكمة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة ضمن إصدارات مشروع "عيون الحكمة" كتاب "غزليات حافظ الشيرازي"، ومن المقرر أن يشارك الكتاب ضمن إصدارات بيت الحكمة في معرض أبو ظبي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو 2024.

جدير بالذكر أن بيت الحكمة للثقافة قد فازت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية.

من أجواء الكتاب:

"عشقتها فقلت لنفسي: إنني حصلت على الجوهر المقصود"

ولكني لم أدر بهذه اللجة التي تزخر بالدماء وتفيض بالعناء!!"

إن مكتبة المثقف العالمي لا يمكن أن تخلو من غزليات حافظ الشيرازي التي تتخطى الألفاظ فيها دلالتها المرجعية، وتُحلق في عالم رمزي حافل بالمعاني، يقيم علاقة بين الإنسان والطبيعة، ويضع السعي المعرفي لنا في تكوين عاطفي يحمل أشواقًا لا حدود لها تجاه أسرار الكون. فحافظ استطاع أن يُعمق عوالم سنائي ونظامي والعطار وسعدي؛ لينطق بتلك الحِكَم التي ستظل مثمرة في حديقة الفكر البشري. وهو ما جعل نصه رافدًا من روافد الثقافة العالمية، حتى امتد تأثيره إلى جوته وإميرسون في الغرب، كما سكنت أبياته بلغتها الأصلية حكايات حارتنا والحرافيش لنجيب محفوظ؛ لتضفي أجواءً سحرية على الفضاء الثقافي الروحي لأديبنا.

ونقل الغزليات إلى العربية د. إبراهيم أمين الشواربي، وقدمها عميد الأدب العربي د. طه حسين، بوصفها علامة ثقافية من النتاج الترجمي للجامعة المصرية. وقد امتازت ترجمة الشواربي بالرصانة وجمعت بين دقة الأكاديمية وطلاقة الإبداع.