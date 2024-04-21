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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة

شاحنات الوقود إلى
شاحنات الوقود إلى غزة
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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين "أوتشا"، اليوم الأحد، إن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة، واجهت اليوم عقبات أو تأخير من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي المتوسط، واجهت كل بعثة تأخيرا لمدة لا تقل عن خمس ساعات قبل السماح لها بالمضي قدما.

وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك، لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية في المستشفيات.
 

أوتشا القوافل الإنسانية المستشفيات في قطاع غزة الوقود