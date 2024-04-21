إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة بالضفة الغربية إثر انفجار عبوة ناسفة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، عن إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة بالضفة الغربية، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

فيما بدا أنها عملية استدراج محكمة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: إن العبوة الناسفة كانت مخبأة خلف علم فلسطين، وقوات من الجيش الإسرائيلي وصلت مكان الحادث.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مستوطنا ترجل من سيارته لإزالة علم فلسطين الذي كان مزروعا على جانب الطريق قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كانت بجوار العلم وتصيبه.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق الواقعة، حيث ترجل شخص من سيارة كان يستقلها رفقة أخرى تولت مهمة التصوير، لإزالة علم فلسطيني تم زرعه بين الأحراش على جانب الطريق، قبل انفجار عبوة ناسفة به.