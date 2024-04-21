بالصور.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بنطاق مركز الخارجة.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الخارجة – أسيوط"، بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن وفاة "خير عطية أحمد سلامة"، 30 عامًا، وإصابة "حسن كامل أحمد"، 52 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الخارجة اسيوط

جانب من الحادث

رقم السيارة المنكوبة