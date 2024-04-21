مقترح برلماني يدعو لإطلاق بعثات "طرق الأبواب" لجذب الاستثمارات

وجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، يدعو لإطلاق بعثات لطرق أبواب مختلف دول العالم للترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

وقال "شكري"، في مقترحه، عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على تهيئة الأجواء اللازمة لبيئة الاستثمار أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، ومن هذه الجهود حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، كقوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال.

وتابع "شكري"، كما عملت على إعداد البنية التحتية اللازمة من شبكة طرق نوعية ومدن من الجيل الرابع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن مصر بها من الفرص الاستثمارية الواعدة ومزايا تنافسية تتمتع بها دونًا عن دول المنطقة، كما أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني، ما نحتاجه هو استحداث آليات جديدة للترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، لدينا تجربة محل دراسة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدولة بريطانيا وتركيا والإمارات تقوم على تنظيم بعثات رسمية لطرق الأبواب، بهدف جذب استثمارات الشركات الكبرى إلى البلاد، عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية وعرض النجاحات التي حققها الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن بعثات طرق الأبواب أحد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية فى البلاد، ترتكز على تنظيم زيارات لمختلف الأسواق العالمية تطرق أبواب مختلف الدول، يرتكز دورها على تسليط الضوء على الجهود التي اتخذتها الحكومة في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي، مثل إصلاح المنظومة الضريبية، وخطوات ترشيد دعم الطاقة، والإصلاح الاداري، و الاصلاح المصرفي، والنجاحات التي تحققت في هذا المجال بشهادة مؤسسات التقييم والتمويل الدولية.

وأكد ، أن بعثات طرق اﻷبواب مهمة لبلدنا، كونها أحد أنواع الترويج السياسي والاقتصادى للدولة المصرية أمام الخارج، لافتًا إلى أن جذب الاستثمار اﻷجنبى فى أى دولة بالعالم يأتي كنتيجة لمجموعة من العوامل والمؤشرات ، تتمثل أبرزها فى العائد من الاستثمار فى هذه الدولة والاستقرار السياسي والاقتصادي واﻷمني.