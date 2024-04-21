الأهلي راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، بعد العودة من الكونغو عقب خوض مباراة الذهاب أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة المقبلة علي استاد القاهرة الدولي.

ووصلت بعثة النادي الأهلي القاهرة منذ قليل قادمة من الكونغو، عقب التعادل سلبيا مع مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب تي بي مازيمبي.

على صعيد متصل، علق مارسيل كولر مدرب الأهلي، على تعادل فريقه مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: "واجهنا ظروفا صعبة ولعبنا على نجيل صناعي لم نتعود عليه، وحللنا المنافس جيدا، ولعبوا بالطريقة التي توقعتها، وهي أنهم سيلعبون على الكرة الثانية والكرات الطولية والضغط والعامل البدني، وخلقوا بعض الفرص خلال المباراة، ومصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة".

وأضاف كولر، في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك: "لعبنا بشغف وإصرار كبير وخلقنا فرصا كثيرة على مدار الشوطين، وكان يجب أن نحرز هدفا، وصلنا قبل المباراة بثلاثة أيام للتعود على الأجواء، وشاهدنا فيديوهات كثيرة لفريق مازيمبي ومعرفة طريقته دفاعيا وهجوميا، وهو ما طبقناه على اللاعبين في التدريب، وبدأت أعطي محاضرات يومية عن طريق لعب مازيمبي، واللاعبون كانوا في قمة تركيزهم ونفذوا كل ما طلبته منه".

وتابع: "النتيجة مقبولة وإن كنت أتمنى إحراز هدف خلال تلك المباراة، وعلينا أن نحتفظ بهذه الأهداف في مباراة العودة، وأتمنى أن يكون هناك دعم كبير من جمهورنا، وأن يكون الملعب مكتملا على آخره، وألا يكون حاضرا فقط، وأن يكون اللاعب رقم واحد ويشعل الأجواء داخل الملعب".

واستطرد: "مازيمبي فريق جيد بدنيا ويركضون كثيرا، وعن التحضير سأبدأ مشاهدة مباريات مازيمبي السابقة، ولدي ميزة هذه المباراة لشرح المباراة التي خضناها أمامه بشكل عملي وتحديد الإيجابيات والسلبيات".