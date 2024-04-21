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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط هاكر في الإسماعيلية يستولى على حسابات الفيس بوك ليبتز أصحابها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ،  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيس بوك وزارة الداخلية