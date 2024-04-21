"البوابة" ترصد أبرز ملامح موسم عيد الفطر السينمائى.. يسرا ضيف شرف بطعم البطولة.. ولعنة بيومي فؤاد عرض مستمر

مع مرور الأسبوع الأول لموسم عيد الفطر السينمائى، تبدأ ملامح الخريطة السينمائية فى الظهور شيئاً فشيئاً، ولأن موسم عيد الفطر السينمائى له طبيعة خاصة ومختلفة عن أى موسم سينمائي آخر، حيث يأتي عقب تشبع الجمهور بوجبة فنية درامية متنوعة، على مدار الموسم الرمضانى، وما له من تأثير مزدوج بين افتقاد حالة السينما، وبين التشبع الفني من كثرة المعروض من خلال الطرح الدرامي فى شهر رمضان، وعليه تكون الأفلام ذات طبيعة خاصة وتحمل سمات تشابه جمهور السينما والموسم التالي للكثافة الدرامية، ومن ضمن الأفلام السينمائية المعروضة يتربع فيلم "شقو" على قمة إيرادات الموسم السينمائى حتى الآن، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز سمات الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر.

يسرا "ضيف شرف بطعم البطولة"

تشارك الفنانة القديرة يسرا فى الموسم السينمائى الحالى من خلال فيلم "شقو"، والذى يمثل ظهورا مختلفا للنجمة يسرا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ولكن بطلة البطولة لما تمتلكه الفنانة يسرا من طلة وكاريزما النجوم، إلى جانب الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث العمل، حيث تقدم دور الشر، وتتورط معها مجموعة خارجة علي القانون فى سياق الأحداث.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبرى والإخراج كريم السبكي.

شقو "معادلة نجاح لأفلام العيد"

يتربع فيلم "شقو" على إيرادات الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر، ويحقق أعلى إيرادات بشباك التذاكر السينمائى، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التى تجمعت فى المعادلة الفنية للفيلم.

أكشن ومطاردات

يصنف الفيلم من طبيعة أفلام الحركة والأكشن، وهي من أهم عناصر الجذب لدي جمهور السينما، وخاصةً فى الفترات الأخيرة مع التقدم الكبير الذى شهدته صناعة السينما، إلى جانب استخدام أحدث معدات وآلات التصوير والإخراج، وهو ما يجعل الفيلم يخرج بأفضل شكل بما يليق بالذوق العام للجمهور، وخاصةً جمهور موسم العيد السينمائى تكون الشريحة الأكبر من الشباب.

بطولة جماعية لنجوم الفن

دائماً ما تحظي البطولة الجماعية بجذب الجمهور للعمل، ويمثل كل نجم داخل العمل بشريحة من جمهوره الذى ينتظر أعماله الفنية، وأن يشغل الأدوار داخل العمل الفنى نجوم فى كل دور، وهو ما يمثل ثقلا كبيرا للعمل الفني، ويتحول الفيلم إلى مباريات فنية بين النجوم فى كل مشهد يجمعهم، والجمهور هو المستفيد الوحيد من تواجد كوكبة النجوم داخل العمل.

الكيميا الفنية

كلما كان هناك تجانس وتفاهم بين نجوم العمل الفني الواحد، كلما كان الأداء الفني أكثر جذباً للجمهور، من خلال الاعتياد والظهور المتكرر بين الأبطال فى الأعمال الفنية.

وشارك أبطال العمل، الفنان عمرو يوسف، والفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل والفنانة دينا الشربيني، فى مسلسل "جراند أوتيل"، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، إلى جانب مشاركة الثلاثي عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح من خلال فيلم "كدبة كل يوم"، وظهر التفاهم من خلال الفيلم ولاقي قبولا كبيرا مع الجمهور.

إلى جانب مشاركة الثنائي الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح، فى سلسلة أجزاء فيلم "ولاد رزق" والذى حقق شعبية كبيرة فى الجزءين الأول والثاني، وفى انتظار الجزء الثالث.

بيومي فؤاد "رهان خاسر"

ما زال الفنان بيومي فؤاد يعاني من أصداء الأزمة الأخيرة، مع الفنان محمد سلام، والتى ألقت بظلالها على مشواره الفنى حتى الآن.

بدأت الأزمة بعد أن أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحي بموسم الرياض، تعاطفاً مع أحداث المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى وقطاع غزة، وبعد اعتذار الفنان محمد سلام هاجم الفنان بيومي فؤاد الأخير، وتفاعل الجمهور مع الأزمة وتعرض الفنان بيومي فؤاد لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى ذلك إلى مشاركة الفنان بيومي فؤاد فى عمل فني واحد فى رمضان وهو مسلسل "الكبير أوى"، وعلق الفنان بيومي فؤاد ساخراً فى أحد البرامج الحوارية الرمضانية أنه وقع احتكارا لمسلسل "الكبير أوى"، وأنه غير مرغوب فيه فى تلك الفترة.

وعن الموسم السينمائى الماضي خسرت الأفلام التى شارك فيها بيومي فؤاد "أنا وابن خالتي"، وفيلم "كارت شحن" ولم تحقق أى نجاح سينمائي، وتصدر الفنان أحمد العوضي أفيشات فيلم "الاسكندراني" فى محاولة فى ابتعاد الصورة الذهنية للفنان بيومي فؤاد لضمان نجاح الفيلم.

وعلى مستوى الموسم الحالي، يعاني فيلم "أسود ملون" الذى يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد من ضعف إيرادات شباك التذاكر السينمائى، ويتذيل قائمة الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "أسود ملون" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، محمود حافظ، أحمد فتحي، ميس حمدان، تأليف أحمد عبدالفتاح، والإخراج حسن البلاسي.