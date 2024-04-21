أهم الإرشادات الوقائية من خطر الإصابة بمرض السرطان

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لسرعة انتشارها فى الجسم المصاب بطريقة لا يمكن السيطرة عليها إلا فى حالة التعرف على المرض فى بداية الظهور ولهذا يجب اتباع بعض الإرشادات الوقائية لتلك المرض للحفاظ على صحة جيدة كما اشاروا خبراء الصحة أن هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان ويعتقد أن النظام الغذائي أحد عوامل نمط الحياة الرئيسية وراء الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووفقا لما قال الدكتور ديف نيكولز الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن بعض الارشادات التى يمكننا جميعا القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والتى تتمثل فى الآتى:

1. اتباع نظام غذائي متوازن فإن أفضل طريقة لتحسين صحة الأمعاء هي شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة من الأطعمة الطازجة الكاملة والتي تأتي بشكل رئيسي من مصادر نباتية مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة.

2. زيادة تناول الأطعمة المخمرة فإن هناك أدلة على أن البروبيوتيك قد تكون مفيدة لصحة الأمعاء وأفضل مصادرها هي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر

3. تناول الكثير من الألياف تناول 30 غراما من الألياف يوميا والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان.

4. تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة كما ينبغي الحد من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة.

وقال نيكولز إن هذه الخطوات لا تساعد فقط في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بل تحافظ على صحة الأمعاء بشكل عام ما يقلل من مشاكل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات.