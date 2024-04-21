الزمالك يلتقى دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق الفوز عندما يستضيف دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى تحقيق الفوز بأكبر نتيجة والحفاظ على نظافة شباكة من أجل وضع قدما في نهائي البطولة الأفريقية والاقتراب خطوة نحو تحقيق حلم الفوز بالبطولة الأولى مع الفارس الأبيض، ومن ثم الحفاظ على مكانه بمقعد المدير الفني للفريق .

ويرغب جوميز في استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز على الأهلي في لقاء القمة الأخيرة في مسابقة الدوري، خاصة وأن اللاعبين في حالة معنوية كبيرة وهو ما ظهر على الفريق، خلال التدريبات في الأيام الماضية، كما يسعى إلى استغلال عامل الأرض و الجمهور لمنح اللاعبين دفعه قوية خلال سير اللقاء، خاصة بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير إلى ٥٠ ألف مشجع في لقاء الليلة.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الفريق تغيرات كبيرة بسبب إصابة عدد من اللاعبين على رأسهم أحمد مصطفى زيزو الذي يعاني اللاعب من إصابة في الكاحل وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ، إضافة أوباما الذي خضع لجراحة في الفك، وأحمد فتوح الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويعتبر خط وسط الفريق هو العقبة أمام جوزيه جوميز في مباراة اليوم، بسبب الغيابات وعدم قيد الأفريقي لعدد من اللاعبين على رأسهم عبدالله السعيد نجم الفريق كما استقر على عدم إجراء تغيرات في الخط الخلفي على أن يدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر، بدلا من أحمد فتوح الذي يعاني من الإصابة، وفي الهجوم استقر على الدفع بسيف الجزيري بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه في لقاء القمة واستطاع قيادة الفارس الأبيض للفوز بعد أن سجل هدفين في مرمى مصطفى شوبير.