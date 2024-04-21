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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مقتل 50 من مسلحي حركة الشباب في جنوب الصومال

حركة الشباب
حركة الشباب
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أعلن موقع الصومال الجديد، اليوم الأحد،  عن مقتل 50 من مسلحي حركة الشباب في إقليم جوبا السفلى في ولاية جوبالاند في أقصى جنوب الصومال.

وأضافت التقارير أن العمليات التي شاركت فيها القوات الخاصة “دنب” وقوات الدراويش التابعة لولاية جولاند، استهدفت كهوفا كان يختبئ فيها المقاتلون خلال عمليات في القرى الواقعة على ضفاف نهر جوبا والتابعة لبلدة جمامي.

وأدت العمليات أيضا إلى إصابة عشرات المقاتلين واعتقال عدد آخر كما نجحت القوات المشاركة في إبطال ألغام أرضية قامت حركة الشباب بزرعها.

وفي هذه العمليات التي استمرت الأيام القليلة الماضية، قتلت القوات الحكومية قادة مهمين للإرهابيين، من بينهم عانا نوغ، والشيخ نور وآخر يدعى الشيخ حسين. لقد قُتلوا جميعا وكانوا مسؤولين عن مضايقة الشعب الصومالي.

 

 

حركة الشباب إقليم جوبا السفلى ولاية جوبالان