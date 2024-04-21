الأهلي يختبر مروان عطية طبيا لتحديد موعد عودته للملاعب

يخضع مروان عطية، لاعب خط وسط فريق الأهلي ، لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، ومن ثم موقفه النهائي من العودة لقائمة الأهلي في مباراة مازيمبي الكونغولي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وغاب مروان عطية عن مباريات الفريق الأخيرة للإصابة فى العضلة الخلفية.

فيما يستمر غياب محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات عن الأهلي في لقاء مازيمبي بسبب الإصابة، كما يتواصل غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد أفريقيا.

على صعيد متصل، باتت الجبهة اليُسرى إحدى الأزمات التي تؤرق النادي الأهلي بجماهيره ومسئوليه، ويخشى الجميع فى القلعة الحمراء من استمرار أو تفاقم الأزمة خلال الموسم المقبل.

الأهلي يضم حالياً الدولي التونسي علي معلول الذي يقدم عروضاً رائعة مع الفريق منذ انتقاله للقلعة الحمراء في صيف 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي، لكن بسبب عامل السن (34 عاماً) وكثرة الإصابات بدأ مستوى معلول يتراجع، وهو أمر طبيعي لا يُقلل من حجم عطاء وإخلاص معلول على مدار السنوات الماضية.

وظل هذا المستوى المُتراجع بات من الوارد جداً أن يرحل علي معلول من الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده مع النادي، وهو ما يفتح الباب أمام تفاقم الأزمة فى الجبهة اليسرى للمارد الأحمر الموسم المقبل.

أزمة الجبهة اليسرى قد تتفاقم فى ظل عدم حصول اللاعب الشاب كريم الدبيس على فرصة كافية طوال الفترة الماضية، رغم غياب معلول عن بعض المباريات، حيث منح مارسيل كولر مدرب الأهلي الفرصة لـ عمر كمال عبد الواحد فى الجبهة اليُسرى بدلاً من الاعتماد على اللاعب الشاب كريم الدبيس.

وبعدما اتفق الأهلي مع نادي سيراميكا على إعادة محمد شكري بعد نهاية الموسم الجاري حيث تنتهي إعارة اللاعب من الأهلي لسيراميكا، تلقى مسئولو القلعة الحمراء صدمة قاسية خلال الساعات الماضية بإصابة شكري بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يعني غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن ستة أشهر وربما تزيد إلى 9 أشهر.

وتحتاج الجبهة اليُسرى في الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تدعيماً حال رحيل معلول فى ظل إصابة شكري بالصليبي وعدم قناعة كولر التامة بقدرات كريم الدبيس.