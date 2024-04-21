كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم/ الأحد/ - عن إدانتها الأعمال التي أدت إلى الانفجارات الأخيرة في إيران، وأي تحرك يؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في إيران أمس الأول/ الجمعة/.

وأشارت إلى أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب «بمخاوف عميقة»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود للامتناع عن تفاقم الوضع.

ويأتي البيان بعد أن ورد أن إسرائيل شنت هجمات ضد إيران هذا الأسبوع ردا على إطلاق إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار ضد إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.