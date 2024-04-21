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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الفلبين ترحب برفض مجموعة السبع لمطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي

الفلبين
الفلبين
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أعربت الفلبين عن تقديرها لرفض مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمطالبات الصين "التي لا أساس لها والتوسعية" في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن مناوراتها الخطيرة ضد السفن الفلبينية داخل المياه الإقليمية للفلبين.

ورحبت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان اليوم الأحد، بالتزام مجموعة السبع بسيادة القانون والنظام البحري القائم على القواعد المرتكز على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلا عن التزامها بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وقالت الوزارة إن الفلبين تلتزم بشدة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة أن احترام القانون الدولي وحرية الملاحة والالتزام بهما ضروريان لضمان الرخاء والسلام والاستقرار العالميين.

وأضافت: "على هذا النحو، نحن نقدر دعم مجموعة السبع في رفض مزاعم الصين التوسعية التي لا أساس لها، ودعوتها للصين لوقف أنشطتها غير القانونية، وخاصة استخدامها لخفر السواحل والميليشيات البحرية في بحر الصين الجنوبي التي تشارك في مناورات خطيرة واستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية".

كانت مجموعة السبع قد أصدرت (كندا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) قد أصدرت أمس الأول الجمعة بيانا يعارض "الاستخدام الخطير" من جانب الصين لخفر السواحل والميليشيات البحرية في تأكيد مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.

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