اليوم.. البريد المصري يستأنف العمل بمكاتبه بعد إغلاق دام 48 ساعة

تعاود مكاتب البريد المصري، اليوم الأحد، عملها بكامل طاقتها بعد توقف دام يومين لإجراء تحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث قواعد البيانات، بهدف تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إغلاق المكاتب خلال فترة التحديث، مع ضمان استمرارية الخدمات البريدية الأساسية واللوجستية، وتأكيد أن العمل مستمر دون توقف في المراكز البريدية ومراكز المعالجة والتوزيع.

وفي خطوة تعزز التفاعل مع الجمهور، أكد البريد المصري توافر مركز الاتصال على مدار الساعة للاستجابة لاستفسارات العملاء، عبر الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

تشهد الفترة الحالية تطويرًا مستمرًا في البريد المصري بهدف تحسين مستوى الخدمات وجعل مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، باستخدام التكنولوجيا وتعزيز الوصول إلى الشباب في مختلف المجتمعات.