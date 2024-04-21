احتفالية ويوم رياضي لذوي الهمم في دمياط الجديدة

نظم مركز شباب مدينة دمياط الجديدة، يوم رياضى لذوى الهمم علي ملاعب المركز، صباح اليوم الأحد بمشاركة 45 عضو من أعضاء جمعية الرياضيين متحدي الإعاقة بمدينة مياط الجديدة.

ويهدف النشاط لترسيخ مبدأ التكافل الإجتماعي والإنساني وتعزيز الأمل في قلوب ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى ذويهم.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط" إدارة الرياضة وإدارة المشروعات الرياضية إحتفالية رياضية ترفيهية للأطفال الأيتام والتي تأتي ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم والذي تشرف علي تتفيذه الإدارة العامة للتنمية الرياضية ضمن خطة الإدارة المركزية التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ، والذي أقيمت تحت شعار لأنهم يستحقون الحياة ضمن المشروع القومي للأيتام ها أنا أحقق ذاتي .

