تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 685 شاحنة و 150 سيارة ، وشملت حركة الواردات 10000 طن بضائع ، 378 شاحنة و 135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 307 شاحنة و 15 سيارة.

وشهد سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طن ، 300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهي بريدج ، ايلة واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة IRIS OF SEA وعلي متنها 6000 طن ردة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1370 راكب بموانيها .

