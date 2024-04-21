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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 685 شاحنة و 150 سيارة ، وشملت حركة الواردات 10000  طن بضائع ، 378 شاحنة و 135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000  طن بضائع ، 307 شاحنة و 15 سيارة. 
وشهد سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ومغادرة  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طن ، 300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهي بريدج ، ايلة واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة IRIS OF SEA وعلي متنها 6000 طن ردة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1370 راكب بموانيها .
 

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