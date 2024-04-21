عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة في اليوم الـ 198 من الحرب

استشهد 16 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 9 أطفال، اليوم الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في اليوم الـ 198 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، والمستمرة منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال وامرأتان، استشهدوا في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح.

واستشهد 5 آخرون، بينهم 4 أطفال، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

وأوضحت المصادر أن رجلا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم.

وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدًا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الشهداء في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية عليه 34049 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76901، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.