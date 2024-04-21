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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ترامب يلغي تجمعا انتخابيا في نورث كارولاينا بسبب عواصف متوقعة

ترامب
ترامب
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ألغى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" تجمعا انتخابيا في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا بسبب تحذيرات من عاصفة متوقعة.

وقال ترامب ـ لحشد تجمع لحضور التجمع الانتخابي حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ إنه سيعقد تجمعا آخر في وقت لاحق، مطالبا الحشد بالمغادرة على الفور بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. 

ومن جهة أخرى، أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب،أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس الماضي وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق.

ترامب نورث كارولاينا عاصفة