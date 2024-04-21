أوكرانيا: موسكو تقصف 3 مناطق في "دنيبروبتروفسك"

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني سيرهي ليساك، اليوم /الأحد/، أن الجيش الروسي قصف نيكوبول ومنطقتين أخريين تابعتين للإقليم الليلة الماضية.

وقال ليساك ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ " إنه في ليلة 21 أبريل، أطلقت القوات الروسية النار ثلاث مرات من المدفعية الثقيلة على نيكوبول ومنطقتين أخريين في دنيبروبتروفسك، جرى استهداف منطقة نيكوبول بهجمات جديدة حيث أطلق الروس نيران المدفعية الثقيلة ثلاث مرات واستخدموا طائرتين بدون طيار هجوميتين من تعديلات مختلفة كما تعرض مركز المنطقة وبلدتي ميروفي وتشيرفونوهريهوريفكا للهجمات.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك فاديم فيلاشكين، اليوم /الأحد/ إصابة اثنين من سكان المنطقة في قصف روسي لدونيتسك.

وقال فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن إجمالي ضحايا القصف الروسي في منطقة دونيتسك اليوم يبلغ 1930 شخصا، مشيرا إلى أن الأرقام لا تشمل الضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشارت الوكالة إلى أن منطقة دونيتسك تتعرض لقصف مستمر من جانب القوات الروسية حيث تعد المنطقة أطول خط مواجهة، إذ يبلغ طوله حوالي 300 كيلومتر.

بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الأحد/ أنه خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 115 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع القوات الروسية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت الهيئة، في بيان وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت 15 هجومًا صاروخيًا و63 غارة جوية و109 هجمات من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، وتعرضت أكثر من 120 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف لنيران مدفعية روسيا، فيما يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بالقوات الروسية؛ ما يستنزفها على طول خط المواجهة بأكمله.

وأضافت أنه خلال اليوم الماضي، ضربت القوات الجوية الأوكرانية ثماني مجموعات روسية، دمرت وحدات الصواريخ الأوكرانية مركز قيادة روسي ومستودع ذخيرة ونظام دفاع جوي ومجموعة أسلحة ومعدات عسكرية.