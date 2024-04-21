"لأنهم يستحقون الحياة".. احتفالية رياضية للأطفال الأيتام في دمياط

نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، إدارة الرياضة وإدارة المشروعات الرياضية احتفالية رياضية ترفيهية للأطفال الأيتام والتي تأتي ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم والذي تشرف علي تنفيذه الإدارة العامة للتنمية الرياضية ضمن خطة الإدارة المركزية التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والذي أقيمت تحت شعار لأنهم يستحقون الحياة ضمن المشروع القومي للأيتام "ها أنا أحقق ذاتي" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية والرياضية للأطفال الأيتام والتي بدروها ساهمت في رسم البسمة والبهجة علي وجوه الاطفال المشاركين حيث شارك كبير من أبناءنا الأيتام والتي اشتملت فقراتها علي العاب رياضية، فقرات فنية ( التنورة -الأغاني الوطنية - فن شعبي - الساحر - البلياتشو - - العاب شد الحبل ، اجتياز الحواجز والكراسي الموسيقية ورحلة نيلية في نهر النيل.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته عن تنفيذ تلك الاحتفالية والتي تأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي رعاية الاطفال الأيتام واكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال المشروع القومي للأيتام ها أنا احقق ذاتي بدمجهم بالانشطة الرياضية وتعزيز قدراتهم من خلال ممارسة الانشطة و البرامج المتخصصه لهم حيث جاءت مشاركته عبر الفيديو كونفرانس حيث تنفذ الاحتفالية بجميع محافظات الجمهورية بعدد يقدر بنحو 4000 طفل مشارك علي مستوي المحافظات.

يأتي الاحتفال بالأيتام ليعبر عن لمسة ولفتة إنسانية عظيمة لاهتمام القيادة السياسية بالأيتام والمنفذةمن خلال وزارة الشباب والرياضة ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية من خلال دمج الاطفال بالانشطة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة يلقي بها كافة ابناء الوطن غايتهم وفق خطط تم وضعها علي اسس عملية تواكب طموحات بناء جمهورية جديدة نحو تنمية مستدامة ورؤية عصرية للشباب والنشء.