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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 21 أبريل 2024، وذلك بعد أن شهد تراجعا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مساء أمس السبت. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3691 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3235 جنيها للبيع، و 3260 جنيها للشراء . 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2772 جنيه للبيع، و2794 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2164 جنيها للبيع، و 2179 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25.88 ألف جنيه للبيع، و 26.08 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2391 دولارا للبيع، و 2394 دولارا للشراء. 

 

أسعار الذهب الذهب اليوم