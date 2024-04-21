وزير الدفاع الياباني: تحطم طائرتين مروحيتين خلال مناورة في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا اليوم الأحد تحطم طائرتين مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية خلال مناورة في المحيط الهادئ في وقت متأخر من أمس السبت، مما أسفر عن مقتل واحد على الأقل من أفراد الطاقم الثمانية، فيما لا يزال السبعة الآخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيهارا قوله للصحفيين، إن الطائرتين، اللتين تحطمتا في المياه على بعد حوالي 270 كيلومترا شرق جزيرة توريشيما في سلسلة جزر إيزو خلال تدريب ليلي مضاد للغواصات في المنطقة، يعتقد أنهما اصطدمتا ببعضهما البعض.

وفي أعقاب الحادث، قال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية الأدميرال ريو ساكاي "أوقفت قوات الدفاع الذاتي البحرية جميع التدريبات التي تشمل مروحيات SH-60K وشكلت لجنة للتحقيق في الحادث".

وتنتمي إحدى المروحيتين إلى قاعدة كوماتسوشيما الجوية في محافظة توكوشيما، بينما كانت الأخرى متمركزة في قاعدة أومورا الجوية في محافظة ناجازاكي.

وقال كيهارا إن سبب الحادث لا يزال مجهولا لكن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم بينما قال ساكاي أيضا إنه لا توجد دلائل على أن دولا أخرى لها علاقة بالحادث.