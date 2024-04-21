اسعار الدولار اليوم الأحد 21 أبريل 2024

استقرت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم الأحد، 21 أبريل 2024 وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء مقابل 48.38 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي بنحو 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع، ويليه سعر بنك كريدي أجريكول بنحو48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة".

كما بلغ سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء، مقابل 48.48 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، والاستثمار العربي، والعربي الافريقي الدولي".