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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى الأول لطلاب وخريجى جامعة الزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق صباح اليوم الاحد  فعاليات "الملتقى التوظيفى الأول لطلاب وخريجى جامعة الزقازيق" والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع مركز التطوير المهني.                            

وتفتتح فعاليات الملتقى في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة المنتديات بالجامعة تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق وإشراف الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتى الملتقى فى إطار جهود جامعة الزقازيق لتأهيل طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية وإتاحة فرص التوظيف والتدريب بمشاركة 24 من البنوك والشركات والمؤسسات المجتمعية فى مختلف التخصصات.

ويقام المعرض التوظيفى للملتقى على مدى يومين يتضمن اليوم الأول إجراء محادثات مهنية ولقاءات مع طلاب وخريجى الجامعة من قبل الشركاء والخبراء ورجال الأعمال بهدف توفير فرص عمل وتدريب لطلاب وخريجى الجامعة.

يتضمن اليوم الثانى ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قبل الشركات لجميع قطاعات وكليات الجامعة تستهدف كافة الطلاب حتى يصبحوا على دراية كافية بالمتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

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