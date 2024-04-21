غارات عنيفة في اليوم 198 للعدوان.. 16 شهيدًا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي على منازل رفح

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شنت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 16 مواطنًا على الأقل، بينهم 9 أطفال.

وفي سياق الأحداث المتصاعدة في اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق أخرى في القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح. بالإضافة إلى استشهاد 5 آخرين، بينهم 4 أطفال، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلًا في شارع جورج شرق رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 3 فلسطينيين بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية في القطاع أن مواطنًا وطفله وزوجته الحامل قتلوا جراء الغارة التي استهدفت منزل عائلة جودة في المخيم، وأصيب عدد آخر، معظمهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استخراج جثث 50 شهيدًا، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.