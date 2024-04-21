اليوم.. "الأوبرا" تنظم احتفالية "نجوم المستقبل" على مسرح الجمهورية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على مسرح الجمهورية، احتفالية فنية بعنوان "نجوم المستقبل" يحييها طلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان صحفي أمس السبت- أن الاحتفالية تأتي ضمن خطط الثقافة المصرية وتشجيعا للواعدين بمختلف مجالات الإبداع، ويشارك في الاحتفالية فصل أوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم، ويعزف مجموعة من المؤلفات الشهيرة منها تتر البداية لمسلسلات "دموع في عيون وقحة - المال والبنون - الضوء الشارد، ميدلي كلثوميات، سهر الليالي، الأقصر بلدنا، عم أحمد، يليه منوعات إيقاعية للدارسين بفصل الرق تدريب إيهاب عباس.

كما يُقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين، مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها: "حلاوة شمسنا، أهواك، على صوتك، بتونس بيك، رقصة الكرنبة، حلي ضفايرك، سهر الليالي، أكدب عليك، ستة الصبح، وعجبا لغزال".. أداء كل من أدهم الكاشف، جاسمين عادل، نوريانا، ولاما حازم.

كما يقدم أبناء فصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور الفريد بركات، مجموعة من الأعمال العربية والغربية منها: "100سنة سينما، أمي يانور بيتنا، أغاني الزمن الجميل، قادرين نعملها، قدها، قد التحدى full funk ، sumat".

ونوهت الأوبرا بأن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني، وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم ‎وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.