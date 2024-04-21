الضفة الغربية.. استشهاد 14 فلسطينيًا في هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 14 شهيدًا، مع تسجيل العشرات من الجرحى.



وأفادت الوزارة في بيان لها مساء السبت، أنها تمكنت من استخراج جثامين 13 فلسطينيًا من المخيم خلال الساعات الأخيرة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، مما رفع الحصيلة النهائية للضحايا.

وأشارت الوزارة إلى عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل طواقم الإسعاف في محيط مستشفى طولكرم الحكومي، ما لبثت الطواقم أن عالجت أكثر من 40 مصابًا جراء الاعتداءات بالرصاص الحي والضرب.

وبلغت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية جراء التصعيد الإسرائيلي 483 فلسطينيًا، فيما تعرضت البنية التحتية في مخيم نور شمس لأضرار جسيمة جراء تدمير منازل عدة وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والإنترنت.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم مخيم نور شمس، مساء الخميس، تحت غطاء ناري مكثف من الطائرات المروحية، وفجر عددًا من المنازل التي قال إنها كانت تؤوي مسلحين من فصائل المقاومة الفلسطينيين.

كما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، من حارة العيادة في مخيم نور شمس، مخلفًا دمارًا كبيرًا في البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والانترنت، وتدميرًا لمنازل عدد من الفلسطينيين.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.