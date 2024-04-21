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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر حادث تصادم شاحنتين شمالي الهند

حادث تصادم شاحنتين
حادث تصادم شاحنتين شمالي الهند
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون بجروح من جراء حادث تصادم شاحنة بعربة ذات جرار منفصل في مدينة مينبوري بولاية أتربرديش شمالي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إن الحادث وقع في وقت سابق  السبت، عندما اصطدمت العربة، التي كانت تحمل على متنها 35 شخصًا من بينهم 25 إمرأة، بالشاحنة بالقرب من قرية "فريدبور" حيث كانوا في طريق عودتهم من مناسبة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث إن من بينهم ثلاث نساء يرقدون في حالة صحية حرجة، كما أن السكان المحليين تمكنوا من ملاحقة سائق الشاحنة وتسليمه للشرطة.

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