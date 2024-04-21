«المركزي للدراسات»: المجتمع الدولي لم يفعل أي شيء تجاه القضية الفلسطينية

الأحد 21/أبريل/2024 - 05:06 ص

أكد اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، أن المجتمع الدولي لم يفعل أي شيء تجاه القضية الفلسطينية، وإذا كانت المسألة مساعدات فمصر قامت بإدخال 80% مساعدات إنسانية لقطاع غزة، موضحَا أننا لا نحتاج إلى أن ينظر العالم لفلسطين من الناحية الإنسانية.



وتابع «الدويري»، خلال حواره ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه أمل الحناوي، أن الجانب الإنساني هو أمر مهم للغاية، وإنما الجزء الأهم هو السياسي، على العالم أن ينظر كيف يحصل الفلسطينيون على حقوقهم وعلى دولتهم التي يستحقونها وينتهي هذا الاحتلال الظالم منذ 67 وحتى هذه اللحظة.



وأشار نائب مدير المركز المصري للدراسات، إلى أن المنظومة الدولية فشلت فشل ذريع سواء، سواء أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، طارحًا سؤال هل نجح المجتمع الدولي في أني يوقف الحرب على غزة طوال 7 أشهر؟، مجيبًا: «إطلاقا ولم يحدث»، لافتا إلى أن هناك جهد شرس وقاتل تقوم به مصر وقطر بمساعدة أمريكية في الهدنة لمدة أيام قليلة، والجهد الدولي ذو قيمة ضعيفة للغاية.