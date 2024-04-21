رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد نمو العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الصين وبلاده

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، السبت، إن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين باكستان والصين تنمو بسرعة بفضل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأشار شريف في بيان صدر عن مكتبه بمناسبة العالمي للغة الصينية -بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- إلى أنه في العقود القليلة الماضية أثبتت الصين قوتها في الرخاء الاقتصادي، كما أن اللغة والثقافة الصينية أصبحتا تتمتعان بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وتابع قائلا إن "عددًا كافيًا من الباكستانيين" يتعلمون اللغة الصينية، مما يعزز العلاقات بين شعبي البلدين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات على المستوى الرسمي ومستوى القطاع العام لتعزيز اللغة والأدب الصيني في باكستان حتى يمكن تعزيز الاتصالات الشعبية بين البلدين.

وتحتفل الأمم المتحدة بيوم اللغة الصينية كل عام في 20 أبريل لتسليط الضوء على مساهمة الأدب والشعر واللغة الصينية في الثقافة العالمية.