مدير منظمة الألكسو: الهوية العربية تأثرت بفعل الأزمات التي يشهدها العالم

الأحد 21/أبريل/2024 - 03:10 ص

قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن الثقافة العربية اليوم تتعرض لكثير من الأمور، وهي جملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بجانب الأزمات التي يشهدها العالم.

وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «نحن كمنظومات تربوية واجتماعية دورنا العمل على استشراف المستقبل والمحافظة على الهوية العربية في هذه المرحلة والتحديات التي تواجهها وأول تحدي هو تحدي اللغة العربية والحفاظ على اللغة العربية في وجه الهجمة الأخرى ومن التقدم التكنولوجي».

وتابع: «نعمل كمنظمة عربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال مؤتمراتنا الوزارية المختلفة، نعمل من خلال هذه المؤتمرات على الحفاظ على مهمتنا الأساسية وهي الهوية العربية بشكل عام، والتنسيق بين التنظيمات العربية التعليمية والثقافية من خلال هذه المؤتمرات الوزارية.