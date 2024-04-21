ارتفاع الاستثمارات الروسية في النمسا بنسبة 14% عقب الحرب على أوكرانيا

أكدت وزارة الاقتصاد النمساوية السبت، أن الاستثمارات الروسية في النمسا لا تتقلص؛ على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من عامين والتي أدت أيضا إلى توتر العلاقات السياسية مع النمسا.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أن الاستثمارات الروسية في النمسا ارتفعت بنسبة 14 في المائة إلى 25.5 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، عقب اندلاع الحرب وفرض عقوبات صارمة على روسيا.

وأشار التقرير إلى أن النمسا تعد بالفعل ثاني أهم بلد مقصد للاستثمارات الأجنبية الروسية بعد قبرص لافتا إلى أن خبراء البنك الوطني النمساوي فسروا وضع النمسا الاستثنائي بالقول إن الكثير من رؤوس الأموال الروسية تتدفق عبر النمسا لأن الشركات الروسية المهمة يقع مقرها الأوروبي في فيينا.