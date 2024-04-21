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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ماذا طلب الخطيب من جماهير الأهلي قبل مباراة مازيمبي؟

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة وطالب جمهور القلعة الحمراء قبل مباراة مازيمبي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بضرورة التشجيع المثالي وعدم الخروج عن النص حتى لا يتعرض أي مشجع للأزمات وكذلك الالتزام بالتعليمات. 

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن إدارة النادي تدعم وتساند الجمهور وفقا للتعليمات والقانون ومجلس الإدارة يطلب دائما حضور السعة الكاملة للجماهير في جميع المباريات ولكن هناك اشتراطات وتعليمات تضعها الدولة ويجب على الجميع احترامها وعدم الخروج عن النص. 

وأضاف «شلبي» في تصريحات خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي يتابع كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بحضور الجمهور مباريات الأهلي ويتمنى أن يلتزم الجميع ويقدم صورة حضارية مشرفة للنادي وجماهيره الوفية التي تدعم وتساند الفريق في اي مباراة وكل مكان. 

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