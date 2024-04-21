ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

«كان بينضف الكاميرات».. مصرع كهربائي سقط من علو بمدينة 6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظ كهربائي أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى جراج أثناء تنظيفه الكاميرات أعلي الجراج بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة كهربائي وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بتنظيف الكاميرات أعلى جراج اختل توازنه وسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية أجهزة الأمن أختل توازنه بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة سقوط شخص سقط من علو جثة كهربائي