«كان بينضف الكاميرات».. مصرع كهربائي سقط من علو بمدينة 6 أكتوبر

لفظ كهربائي أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى جراج أثناء تنظيفه الكاميرات أعلي الجراج بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة كهربائي وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بتنظيف الكاميرات أعلى جراج اختل توازنه وسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.