ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بحضور رانيا يوسف وهند صبري وغادة عادل.. افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت مساء اليوم السبت؛ فاعليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وحضر في البداية عدد من النجوم منهم رانيا يوسف وريم البارودي وصبري فواز؛ إلى جانب عدد من النجوم الفنية والثقافية الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت. 

 يأتي المهرجان بمشاركة 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، حيث يكرم خلال المهرجان النجمة غادة عادل، والمخرجة هالة خليل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج، وغيرهم.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

الدورة الثامنة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة رانيا يوسف ريم البارودي صبري فواز الريد كاربت مهرجان أسوان للمرأة