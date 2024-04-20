بحضور رانيا يوسف وهند صبري وغادة عادل.. افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

بدأت مساء اليوم السبت؛ فاعليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وحضر في البداية عدد من النجوم منهم رانيا يوسف وريم البارودي وصبري فواز؛ إلى جانب عدد من النجوم الفنية والثقافية الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

يأتي المهرجان بمشاركة 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، حيث يكرم خلال المهرجان النجمة غادة عادل، والمخرجة هالة خليل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج، وغيرهم.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.