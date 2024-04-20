أستاذ دراسات إيرانية: طهران تشوه الضربة الإسرائيلية من خلال قضايا داخلية.. فيديو

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هناك ضربة إسرائيلية تم تنفيذها في إيران في مدينة أصفهان بالقرب من منشأة نطنز النووية، موضحًا أنه تم إسقاط 3 مسيرات على الأراضي الإيرانية فجر أمس الجمعة.

وقال أحمد لاشين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إسرائيل قصفت منظومة قاعدة الدفاع الجوي الإيرانية، وهذه القاعدة تحمي المفاعل النووي الرئيسي في إيران.

وتابع: «قصف منظومة الدفاع الجوي تهز ثقة منظومة الدفاع الإيرانية، موضحًا أن إيران تقلل من الضربة الإسرائيلية وتطلق حملات سخرية واسعة للتغطية على الضربة الإسرائيلية الأخيرة».

وأكمل: «لو اعترفت إيران بتأثير الضربة الإيرانية يتطلب عليها الرد عمليا، لذا الحكومة الإيرانية تعمل على تشويه الضربة الإسرائيلية وبلبلة الشارع الإيراني من خلال بعض القضايا الداخلية مثل تطبيق قانون ارتداء الحجاب».

وأوضح أحمد لاشين، أنه تم اختراق المنظومة الإيرانية من جانب إسرائيل وهناك قلق من الحرس الثوري الإيراني بشأن البرنامج النووي، وإيران طيلة الوقت تستخدم نظام الحرب بالوكالة، ويبدو أن إسرائيل ترغب في معاقبة إيران من خلال أذرعتها المنتشرة في المنطقة.

وأردف: «هناك عدة أزمات تواجه الحكومة الإيرانية مثل تراجع قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار الامريكي، بالإضافة إلى وجود مظاهرات في كل شوارع إيران، بجانب وجود تعتيم إعلامي شديد داخل إيران بعد الضربة الإيرانية».

واختتم أحمد لاشين حديثه قائلًا: «هناك قلق داخل الأروقة السياسية الإيرانية حول المفاعل النووي بعد الضربة الإسرائيلية، وبعد هجوم 13 أبريل على ملف غزة تراجعت أهميته لدى إيران وأصبحت تفكر في حماية أمنها».