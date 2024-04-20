"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العداون الإسرائيلي على مُخيم "نور شمس" بالضفة إلى 13 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أيام على مدينة “طولكرم” ومخيم “نور شمس”، إلى 13 شهيدا، من ضمنهم 12 من المخيم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن مُستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، استقبل من المُخيم والمدينة 13 شهيدًا.

وتمكنت سيارات الاسعاف الليلة، من الدخول للمخيم وتحديدا حارة العيادة، عقب انسحاب جزئي لآليات الاحتلال منه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل الشهداء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر – في وقت سابق اليوم – بأن طواقمها حاولت الوصول إلى إصابات بعد ورود بلاغات في منطقة المسلخ بمخيم نور شمس، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم ولاحقتهم وطلبت منهم مغادرة المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال النار نحو سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر بعد محاولة طاقمها سحب جثمان أحد الشهداء من أحد أطراف المخيم، دون التبليغ عن إصابات.

وقامت جرافات الاحتلال بأعمال تخريب واسعة للبنى التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في اعتداء هو الأعنف والأسوء منذ أشهر.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وأدخلت الكلاب البوليسية على ملاكها، وتفتشتها وتخربتها واعتقلت عددا من الشبان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية، كما قامت بتفجير عدد من المنازل بقذائف “الانيرجا”.