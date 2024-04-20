الرئيس الأوكراني: أشكر الولايات المتحدة بعد إقرار حزمة مساعدات جديدة لنا

قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الشكر إلى مجلس النواب الأمريكي لإقراره مشروع قانون لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات بعد الموافقة على حجم مساعدات أمريكية خارجية بقيمة أكثر من 60 مليار دولار.

وأوضح زيلينسكي، في تغريدة له على "إكس" أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "أنا ممتن لمجلس النواب الأمريكي، لكلا الحزبين، ولرئيس المجلس، مايك جونسون، شخصيا، للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".

وشدد زيلينسكي على أن "الديمقراطية والحرية ستكونان مهمتين دائما في العالم ولن تهزما أبدا طالما ساعدت أمريكا في حمايتهما".

ووفقا له، فإن مشروع قانون المساعدات الأمريكية الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيساعد على منع انتشار الحرب، وإنقاذ الآلاف والآلاف من الأرواح، "وجعل دولتينا أقوى".

وأشار الرئيس زيلينسكي إلى أن "السلام والأمن العادلين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال القوة"، لافتا إلى أنه "نأمل في دعم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى الرئيس بايدن للنظر فيها".