«الصحفيين» تعلن مشاركة 8 أطباء في العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع الجاري

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع القادم بمشاركة ٨ أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

ويتم الكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

وفيما يلي جدول الأسبوع القادم الذي يبدأ من الأحد 21 أبريل وينتهي الأربعاء 24 أبريل 2024:

استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

🔻 الموعد: الأحد 21 أبريل – 11 صباحًا





أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

🔻 الموعد: الأحد 21 أبريل – 11 صباحًا

استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر

🔻 الموعد: الأحد 21 أبريل – 1 ظهرًا

استشاري الباطنة والجهاز الهضمي

🔻 الموعد: الاثنين 22 أبريل – 1 ظهرًا

استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير

🔻 الموعد: الاثنين 22 أبريل – 1 ظهرًا

استشاري الأنف والأذن والحنجرة

🔻 الموعد: الثلاثاء 23 أبريل – 10 صباحًا

استشاري الأنف والأذن والحنجرة

🔻 الموعد: الثلاثاء 23 أبريل – 10 صباحًا

استشاري جراحة العظام والعمود الفقري

🔻 الموعد: الأربعاء 24 أبريل – 10 صباحًا.