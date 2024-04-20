أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفوزه الثمين على ولفرهامبتون

نجح أرسنال في خطف صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت، بعد فوزه الثمين على ولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

سيطر أرسنال على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى ولفرهامبتون في أكثر من مناسبة.

وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لآرسنال في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بعد تمريرة حاسمة من جابرييل جيسوس.

وفي الدقيقة 94، حسم مارتن أوديجارد النتيجة لصالح آرسنال، بعد تسجيله الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 74 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي سيخوض مباراته في هذه الجولة غدًا ضد فولهام.