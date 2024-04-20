اقرأ غدًا في «البوابة».. داليا عبد الرحيم فى «الضفة الأخرى» تكشف اعترافات الإخوان باتخاذ قرار استخدام العنف فى يناير ٢٠١٣

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 21 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم فى «الضفة الأخرى» تكشف اعترافات الإخوان باتخاذ قرار استخدام العنف فى يناير ٢٠١٣

التنظيم يوهم الناس بأن استخدام الإرهاب رد فعل للمظلوميات

الجماعة نجحت على مدار ً 95عاما فى تزييف وعى المصريين

أمريكا تنفى التورط.. وإسرائيل: لا تعليق

مقتل شخص وإصابة 8 فى تفجير بقاعدة عسكرية تضم كيانات موالية لإيران بالعراق

تدمير المعدات الطبية فى مستشفيات غزة عمدا

الأمم المتحدة: النساء يلدن فى ظروف غير إنسانية لا يمكن تصورها

فرنسا تطرد «إمام ًّ ا جزائريا» بسبب التحريض على «كراهية اليهود»

رصد 21 طائرة عسكرية صينية حول تايوان قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب

الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

خلط بين اليابانيين والصينيين.. تفجير انتحارى فى باكستان