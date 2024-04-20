نقيب الفلاحين: انخفاض سعر الأرز الشعير رفيع الحبة لـ 14 جنيها للكيلو

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف,

ولفت إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلي 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلي 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية لـ18000.

فيما وصل طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلي 25000 جنيه، ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة إلي 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز ال 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة اسعار الارز المعبا خلال الأيام القادمة.

واشار أبو صدام إلى أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الأقماح في 9 محافظات فقط وهم محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهليه ودمياط والشرقيه والإسماعيليه والغربية وبورسعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز حيث حددت الحكومة مساحة 725 الف فدان لزراعة الارز بمياه النيل بالإضافة الي نحو 350 الف فدان تزرع باصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الارز في غير المناطق المصرح لها.

واكد عبدالرحمن أن سبب انخفاض أسعار الأرز هو كثرة المعروض مع قلة الطلب حيث بدأ التجار يتخلصون من الأرز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض أسعار البدائل الاخري للارز المصنوعة من الدقيق كالمعكرونة مع زيادة الضغط الرقابي علي المستغلين والمحتكرين.

وأكد أن الحكومة تسعي بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الارز مع ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الي الاتجاه لزراعة كميات من الأرز البسمتي كتجربة لأول مره في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحلية منه، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيها للكيلو لأغلب الأصناف.