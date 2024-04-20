في ذكرى ميلاد "ملك العود" .. 31 فيلما قدمها فريد الأطرش للسينما المصرية

كتب الفنان الراحل فريد الأطرش اسمه بأحرف من نور في تاريخ الأغنية العربية مُلحنًا وعازفًا ومُطربًا، ويعد من أبرز أسماء العظماء في تاريخ الفن المصري الجميل، إذ يشهد مشواره الكثير من العلامات المضيئة التي تشير إلى أن حديثه الدائم عن إيمانه بمفهوم الوطن العربي الواحد كان صادقًا ونابعًا من القلب، وليس مجرد فنانً يهتم بفنه فقط، كما ارتبط اسم فريد الأطرش بالآلة الموسيقية الشرقية، حتى أطلق البعض عليه لقب "صاحب العود الشجي"، ولم يقتصر الأمر على الغناء المسرحي فقط، بل أعطى السينما اهتمامًا بالغًا لم يسبق له مثيل سواء من الفنانين القدامى أو فنانين العصر الحديث

تعرض "البوابة نيوز" قائمة الأفلام التي قدمها "ملك العود" للسينما المصرية على مدار ثلاثة عقود.

1- فيلم انتصار الشباب 1941، بطولة فريد الأطرش وأسمهان وإخراج أحمد بدرخان

2- فيلم أحلام الشباب 1942، بطولة فريد الأطرش ومديحة يسري ويوسف وهبي وإخراج إستيفان روستي

3- فيلم جمال ودلال 1945، بطولة فريد الأطرش ليلى فوزي وإخراج إستيفان روستي

4- فيلم شهر العسل 1945، بطول فريد الأطرش ومديحة يسري وإخراج أحمد بدرخان

5- فيلم مقدرش 1946، بطولة فريد الأطرش وتحية كاريوكا، وإخراج أحمد بدرخان

6- فيلم حبيب العمر 1947، بطولة فريد الأطرش وسامية جمال وإخراج هنري بركات

7- فيلم بلبل أفندي 1948، بطولة فريد الأطرش وصباح وإخراج حسين فوزي

8- فيلم أحبك إنت 1949، بطولة فريد وسامية جمال وإخراج أحمد بدرخان

9- فيلم عفريتة هانم 1949، بطولة فريد الأطرش وسامية جمال وإخراج هنري بركات

10- فيلم آخر كذبة1950، بطولة فريد وسامية جمال وإخراج أحمد بدرخان

11- فيلم تعال سلم 1951، بطولة فريد وسامية جمال وإخراج حلمي رفلة

12- فيلم ما تقولش لحد 1952، بطولة فريد ونور الهدى وسامية جمال ومقتبسة من الأدب الأجنبي بتصرف، إخراج هنري بركات

13- فيلم عايزة أتجوز 1952، بطولة فريد ونور الهدى وإخراج أحمد بدرخان

14- فيلم لحن الخلود 1952، بطولة فريد وفاتن حمامة وإخراج هنري بركات

15- فيلم لحن حبي 1953، بطولة فريد وصباح وتأليف أبو السعود الأبياري وإخراج أحمد بدرخان

16- فيلم رسالة غرام 1954، بطولة فريد ومريم فخر الدين وتأليف ماجدولين الفونس كار وإخراج هنري بركات

17- فيلم عهد الهوى1955، بطولة فريد ومريم فخر الدين وتأليف إسكندر دوماس الابن عن رواية (غادة الكاميليا) وإخراج أحمد بدرخان

18- فيلم قصة حبي 1955، بطولة فريد وإيمان وتأليف أبو السعود الأبياري( مأخوذعن حياة فريد الأطرش) وإخراج هنري بركات

19- فيلم إزاي أنساك1956، بطولة فريد وصباح وتأليف عبد العزيز سلام وإخراج أحمد بدرخان

20- فيلم ودعت حبك1956، بطولة فريد وشادية، مأخوذ من الأدب العالمي، وإخراج يوسف شاهين

21- فيلم انت حبيبي1957، بطولة فريد وشادية وتأليف أبو السعود الأبياري وإخراج يوسف شاهين

22- فيلم ماليش غيرك1958، بطولة فريد ومريم فخر الدين، مأخوذ من الأدب الأجنبي بتصرف وإخراج هنري بركات

23- فيلم من أجل حبي 1959، بطولة فريد الأطرش وماجدة وتأليف محمد عثمان وصلاح عز الدين وإخراج كمال الشيخ

24- فيلم شاطئ الحب 1961، بطولة فريد وسميرة أحمد وتأليف عبد العزيز سلام وإخراج هنري بركات

25- فيلم يوم بلا غد 1962، بطولة فريد ومريم فخر الدين وتأليف وإخراج هنري بركات

26- فيلم رسالة من امرأة مجهولة 1962، بطولة فريد ولبنى عبد العزيز وتأليف استيفان زفايج وإخراج صلاح أبو سيف

27- فيلم حكاية العمر كله 1965، بطولة فريد وفاتن حمامة، مأخوذ من الأدب الأجنبي بتصرف وإخراج حلمي حليم

28- فيلم الخروج من الجنة 1967، بطولة فريد الأطرش وهند رستم وتأليف توفيق الحكيم وإخراج محمود ذو الفقار

29- فيلم الحب الكبير 1969، بطولة فريد وفاتن حمامة ومن تأليف إيريان (فتاة روسية) وإخراج هنري بركات

30- فيلم زمان يا حب 1973، بطولة فريد وزبيدة ثروت ومقتبس من الأدب الأجنبي بتصرف وإخراج عاطف سالم

31- فيلم نغم في حياتي 1975، بطولة فريد وميرفت أمين، مأخوذ من ثلاثية لمارسيل بانيول وإخراج هنري بركات