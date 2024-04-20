أمنيات ونقاط.. مصير بطولات أوروبا في الرمق الأخير

اقترب الموسم الكروي الجاري 2023-2024 من الانتهاء، واحتدم الصراع في بطولات أوروبا على الألقاب، بالرغم أن باير ليفركوزن حسم لقب الدوري الألماني متفوقًا على بايرن ميونخ، الذي سيطر على البطولة في 11 موسمًا متتاليًا.

ومع اقتراب الموسم من نهايته، هناك أمنيات للعديد من الأندية، وكذا نقاط تتمناها الفرق لتحقيق الهدف المنشود سواء بحصد لقب أو خطف نقاط معينة من أجل التأهل للمسابقات الأوروبية القارية في الموسم المقبل، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

1- الدوري الإنجليزي

وصل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الجولات الأخيرة من المسابقة، في ظل وجود منافسة ثلاثية بين مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول على لقب البريميرليج.

يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة، قبل مواجهات الجولة 34، ويأتي أرسنال في الوصافة بـ71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

ومن المتوقع، أن تستمر المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة (38)، في ظل اقتراب المستويات بين ثلاثي القمة.

ويأمل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حتى يكون تتويجًا للمدرب الألماني يورجن كلوب في آخر مواسمه مع الريدز.

كما يسعى أرسنال لحصد اللقب الغائب عن خزانته منذ سنوات طويلة، ويضم درع البريميرليج للاعب مصري آخر وهو محمد النني.

2- الدوري الألماني

حسم باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني منذ الجولة الماضية، حينما اكتسح نظيره فيردر بريمن بخماسية نظيفة على ملعبه باي أرينا، ليتوج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، وذلك لأول مرة في تاريخه، ليكسر هيمنة بايرن ميونخ على البطولة، في فترة امتدت لـ11 موسمًا متتاليًا، وذلك بوصوله إلى 79 نقطة على الصدارة من 29 مباراة.

في المقابل، يأمل البايرن في الحفاظ على مركز الوصافة في البوندسليجا في ظل لحاق شتوتجارت به في الترتيب.

وبعيدًا عن ليفركوزن وبايرن ميونخ، هناك بوروسيا دورتموند يطمح في مواصلة تحقيق الانتصارات لاقتحام المربع الذهبي والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

3- الدوري الإسباني

وعلى مستوى الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد يأتي على القمة برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو، التي تجمعهما غدًا في الجولة 32.

ويتطلع الريال للفوز على البلوجرانا من أجل الابتعاد بالصدارة والاقتراب رويدًا من حسم لقب الليجا، وتجريد الفريق الكتالوني من لقبه، بعدما توج به الأخير في الموسم الماضي.

4- الدوري الإيطالي

ضمن الدوري الإيطالي في الموسم المقبل 2024-2025، تواجد 5 فرق في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، حيث يشهد الموسم القادم مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام الجديد للمسابقة القارية.

يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي وعلى بعد 5 نقاط من حصد لقب الكالتشيو، ويليه في الترتيب كل من ميلان ثم يوفنتوس ثم بولونيا وروما خامسًا.

5- الدوري الفرنسي

يبتعد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن بريست الوصيف حتى الآن، و11 نقطة عن موناكو ثالث الترتيب، واقترب الثلاثي من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

بينما هناك فرق تصارع على الهروب من منطقة الهبوط، أبرزها نانت المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، الذي يطمح في إنقاذ فريقه والبقاء في الدوري الفرنسي مثل الموسم الماضي، الذي صارع أيضًا خلاله على الهروب من القاع ونجح في ذلك.

6- دوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن تأهل 4 أندية من كبار القارة العجوز في نصف النهائي، هم، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، وبوروسيا دورتموند الألماني.

في الدور قبل النهائي، يسعى الفريق الباريسي لتخطي دورتموند من أجل حجز تذكرة الطيران إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، وحصد اللقب المرجو منذ سنوات طويلة.

أما الريال يرغب في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، بحصد اللقب رقم 15 في تاريخه من بطولة كأس ذات الأذنين.

بينما يصارع دورتموند من أجل حصد اللقب الثاني في تاريخه من البطولة، في ظل بحث غريمه بايرن ميونخ عن اللقب الغائب منذ موسم 2019-2020.

7- الدوري الأوروبي

يواجه مارسيليا الفرنسي نظيره أتالانتا الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما يصطدم روما بقوة باير ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وتبقى الحظوظ متساوية بين رباعي المربع الذهبي في هوية الفائز بلقب اليوروباليج، الذي يسدل الستار عنه يوم 22 مايو المقبل.

8- دوري المؤتمر الأوروبي

وعلى مستوى دوري المؤتمر الأوروبي، أنقذ أستون فيلا سمعة الإنجليز في البطولات الأوروبية هذا الموسم، وتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه أولمبياكوس اليوناني، بينما يأتي نصف النهائي الثاني بين فيورنتينا الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي في موقعتين ناريتين، قد تسفران عن بطل جديد في النسخة الثالثة من البطولة.