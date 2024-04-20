عادل حمودة: سيناء تحررت بثلاثة حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه حسب الدكتور يونان لبيب رزق، إن أحد القانونين الأجانب الذين تابعوا سير المرافعات الشفاهية في جنيف خلال شهرين مارس وأبريل عام 1888 قال “كان أداء المصريين عظيمًا هذا النجاح لم يأتي من فراغ جاء هذا النجاح نتيجة مجموعة من الأسباب المتصلة ما حدث يمكن أن نسميه نموذج طابا ليس فقط في العمل السياسي أو العمل الدوبلوماسي بل في إدارة الصراع على العرب الإسرائيلي الذي كان طابا إحدى جوالاته”.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيناء تحررت بثلاث حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية، فقد كانت حرب أكتوبر آخر الحروب التقليدية لبدء تحرير سيناء لكن أعقبتها حروب دبلوماسية وقانونية احتاجت لنفس براعة التخطيط والتنفيذ

وأكد أن حرب أكتوبر لم تكن آخر الحروب، أكد ذلك تلك الحرب التي خاضتها مصر لتطهير سيناء من الإرهاب، حرب استمرت سنوات طوال وروت سيناء بدماء الشهداء وكلفت الخزانة المصرية مليارات الجنيهات لكنها قصة أخرى.