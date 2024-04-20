ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مؤسسة الأراضي المقدسة بالأردن تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت مؤسسة الأراضي المقدسة للصم والمكفوفين بالذكرى الستين لتأسيسها تحت رعاية المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس والأردن والشرق الأوسط .

حضر الاحتفال راعي حقل السلط ومدير المؤسسة التنفيذي القس جميل منير خضر، وأصدقاء المؤسسة "الله كريم" من ألمانيا وسويسرا وإنجلترا وأمريكا وهولندا، وكذلك شركاء الخدمة من مؤسسة باوليننبفليجي الألمانية. 
تخلل الاحتفال ايضاً الاجتماع العام ل "الله كريم" لدراسة  وإعادة تنظيم عمل الجمعية ووضع الخطط الاستراتيجية لدعم المؤسسة. كما التأم مجلس إدارة المؤسسة المحلي لدراسة التقارير الإدارية والمالية المختلفة والاطلاع على مجريات الخدمة في هذه المؤسسة الخدماتية المباركة.
 

مؤسسة مؤسسة الأراضي المقدسة الصم المكفوفين رئيس الأساقفة حسام نعوم