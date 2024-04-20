مؤسسة الأراضي المقدسة بالأردن تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها

احتفلت مؤسسة الأراضي المقدسة للصم والمكفوفين بالذكرى الستين لتأسيسها تحت رعاية المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس والأردن والشرق الأوسط .

حضر الاحتفال راعي حقل السلط ومدير المؤسسة التنفيذي القس جميل منير خضر، وأصدقاء المؤسسة "الله كريم" من ألمانيا وسويسرا وإنجلترا وأمريكا وهولندا، وكذلك شركاء الخدمة من مؤسسة باوليننبفليجي الألمانية.

تخلل الاحتفال ايضاً الاجتماع العام ل "الله كريم" لدراسة وإعادة تنظيم عمل الجمعية ووضع الخطط الاستراتيجية لدعم المؤسسة. كما التأم مجلس إدارة المؤسسة المحلي لدراسة التقارير الإدارية والمالية المختلفة والاطلاع على مجريات الخدمة في هذه المؤسسة الخدماتية المباركة.

