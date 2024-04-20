مدحت الكمار: طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، قائلا: مخصصات الحماية الاجتماعية تتضاعف بشكل سنوي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بوضع المواطن المصري أولوية في كل خطط التنمية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الموازنة الجديدة للدولة، تشهد طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية ونحو 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، لافتا أن هذه المخصصات ارتفاع بما يقارب الضعفين خلال 10 سنوات.

وشدد على التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، كما تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وتابع نائب القليوبية، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، يعكس دور الدولة في الاهتمام بالمواطن وفي تطوير مستوى معيشته.

واختتم ، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يندرج في إطار العمل الجاد من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة لمختلف المواطنين.